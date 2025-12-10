Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Глава Дагестана заявил о реформе в "Динамо" Мх

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов анонсировал реформы в махачкалинском "Динамо" после ухода главного тренера Хасанби Биджиева.
Фото: ФК "Динамо" Мх
"Ситуация сегодня неоднозначная. Несмотря на период подъема, когда мы входили в первую десятку, сейчас находимся в зоне стыковых матчей. У нас есть реальные возможности развития клуба, и для их реализации нужно создать организационное ядро. Все, что касается бюджета и расходов клуба, должно быть прозрачно. Нужна централизованная структура управления — финансы, материальная база, работа с болельщиками и медиапространством должны быть объединены в единую вертикаль", — приводит слова Меликова пресс-служба администрации главы Республики Дагестан.

После завершения первой части сезона РПЛ махачкалинское "Динамо" расположилось на 13-м месте в турнирной таблице. За 18 туров чемпионата России команда набрала 15 очков. В воскресенье, 7 декабря махачкалинцы уступили "Пари НН" со счетом 0:1.

После этой встречи Хасанби Биджиев принял решение покинуть пост главного тренера команды. Во вторник, 9 декабря руководство клуба приняло отставку специалиста. Он работал в махачкалинском "Динамо" с 2023 года.

