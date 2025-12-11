- "ПСЖ", думаю, не отпустит Сафонова меньше чем за €30 млн, для клуба он — идеальный игрок. Приобретали они его за €20 млн. Нужно же тоже заработать на трансфер, - сказал Мостовой "РБ Спорт".
Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в начале июля 2024 года. Всего за клуб голкипер провел 19 матчей, пропустил 13 мячей и отыграл 9 встреч на ноль. Соглашение с российским футболистом действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Сафонова 2 матча, в обоих встречах российский вратарь отыграл на ноль.
Мостовой: "ПСЖ" не отпустит Сафонова менее чем за 30 миллионов
Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о цене, за которую "ПСЖ" будет готов продать российского голкипера Матвея Сафонова.
Фото: Getty Images