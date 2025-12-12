Матчи Скрыть

"Зенит" интересуется защитником "Спартака" — источник

Санкт-петербургский "Зенит" проявляет интерес к правофланговому защитнику московского "Спартака" Даниилу Денисову.
Фото: ФК "Спартак"
По информации Metaratings, между сторонами состоялись неформальные контакты для выяснения условий, на которые будет согласен футболист, а также текущей стадии его переговоров по контракту с красно-белыми. Нынешнее соглашение Денисова со "Спартаком" рассчитано до 30 июня 2026 года.

В первой части сезона 2025/2026 Даниил Денисов провел за "Спартак" 25 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 млн евро.

"Зенит" после 18 туров с 39 очками располагается на 2-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, "Спартак" с 29 баллами занимает 6-ю строчку.

