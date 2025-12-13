Матчи Скрыть

В "Динамо" Мх не стали отрицать возможное назначение экс-тренера "Спартака"

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном назначении экс-наставника "Оренбурга" Владимира Слишковича главным тренером команды.
Фото: "Матч ТВ"
"Сейчас мы находимся в поисках нового главного тренера, поэтому по сети может гулять разная информация. Что касается приглашения Слишковича в Махачкалу, сейчас я не буду ни подтверждать, ни опровергать это", — приводит слова Газизова "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Слишкович может возглавить махачкалинское "Динамо". В декабре пост главного тренера команды покинул Хасанби Биджиев, проработав в клубе с февраля 2024 года. Специалист подал в отставку после матча 18-го тура чемпионата России с "Пари НН", где его команда проиграла со счетом 0:1.

Слишкович с 2024 года работал главным тренером "Оренбурга". Он покинул команду в октябре 2025 года после окончания матча 11-го тура РПЛ с "Ростовом" (0:1). В нем оренбуржцы потерпели четвертое поражение подряд.

