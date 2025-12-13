Сафонов – о матчах в старте "ПСЖ": уже забылись ощущения

"Если честно, уже забылись ощущения от игр через два-три дня. Одно дело — готовиться и быть на замене, а другое — готовиться и играть. Посмотрим, нужно ли привыкать к такому режиму. На матчи ЛЧ мы прилетаем за день и улетаем на утро после. Так что у нас всего сутки дома и завтра опять в дорогу", – написал Сафонов в соцсети.
Напомним, в декабре Сафонов впервые с начала сезона попал в стартовый состав "ПСЖ". Россиянин "на ноль" отыграл встречу чемпионата Франции с "Ренном" (5:0), а также оставил ворота своей команды в неприкосновенности в матче Лиги чемпионов с "Атлетиком" из Бильбао (0:0).
Российский голкипер пополнил состав "ПСЖ" летом 2024 года. До этого он выступал за "Краснодар". В прошлом сезоне вместе с французским клубом Сафонов выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, кубок и суперкубок страны, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА. По информации интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость вратаря оценивается в 18 миллионов евро.
Фото: Getty Images