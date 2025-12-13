Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Сафонов – о матчах в старте "ПСЖ": уже забылись ощущения

Вратарь сборной России и "ПСЖ" Матвей Сафонов поделился впечатлениями от первых в текущем сезоне матчей за французскую команду.
Фото: Getty Images
"Если честно, уже забылись ощущения от игр через два-три дня. Одно дело — готовиться и быть на замене, а другое — готовиться и играть. Посмотрим, нужно ли привыкать к такому режиму. На матчи ЛЧ мы прилетаем за день и улетаем на утро после. Так что у нас всего сутки дома и завтра опять в дорогу", – написал Сафонов в соцсети.

Напомним, в декабре Сафонов впервые с начала сезона попал в стартовый состав "ПСЖ". Россиянин "на ноль" отыграл встречу чемпионата Франции с "Ренном" (5:0), а также оставил ворота своей команды в неприкосновенности в матче Лиги чемпионов с "Атлетиком" из Бильбао (0:0).

Российский голкипер пополнил состав "ПСЖ" летом 2024 года. До этого он выступал за "Краснодар". В прошлом сезоне вместе с французским клубом Сафонов выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, кубок и суперкубок страны, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА. По информации интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость вратаря оценивается в 18 миллионов евро.

