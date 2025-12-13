Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Иванов: если "Локо" хочет бороться за чемпионство, Баринова нужно удержать

Бывший полузащитник сборной России Олег Иванов высказался о ситуации с контрактом полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.

Фото: "Матч ТВ"
"В гонке за чемпионство "Локомотив" будет сражаться до последнего. Но сейчас многое зависит от того, как решится ситуация с Бариновым. Раньше это был классический разрушитель. А в последние годы Дмитрий раскрылся в роли бокс-ту-бокс. Если "Локомотив" действительно хочет бороться за чемпионство, Баринова нужно удержать", – написал Иванов в колонке на "Спорт-Экспресс".

Ранее в СМИ появилась информация, что Дмитрий Баринов отказался от продления контракта с "Локомотивом" и хочет перейти в ЦСКА. Действующее трудовое соглашение капитана железнодорожников с клубом рассчитано до конца текущего сезона. Баринов является воспитанником академии красно-зеленых и играет в основном составе с 2015 года.

В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 7 голевых передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 9 миллионов евро.

