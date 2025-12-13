Иванов: если "Локо" хочет бороться за чемпионство, Баринова нужно удержать

"В гонке за чемпионство "Локомотив" будет сражаться до последнего. Но сейчас многое зависит от того, как решится ситуация с Бариновым. Раньше это был классический разрушитель. А в последние годы Дмитрий раскрылся в роли бокс-ту-бокс. Если "Локомотив" действительно хочет бороться за чемпионство, Баринова нужно удержать", – написал Иванов в колонке на "Спорт-Экспресс".
Ранее в СМИ появилась информация, что Дмитрий Баринов отказался от продления контракта с "Локомотивом" и хочет перейти в ЦСКА. Действующее трудовое соглашение капитана железнодорожников с клубом рассчитано до конца текущего сезона. Баринов является воспитанником академии красно-зеленых и играет в основном составе с 2015 года.
В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 7 голевых передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 9 миллионов евро.
