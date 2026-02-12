Стала известна сумма трансфера Козлова в ЦСКА - источник

По информации источника, "армейцы" заплатили 150 миллионов рублей "Краснодару" за переход Козлова.
Сегодня, 12 февраля, стало известно, что игрок перешел в московский ЦСКА. Соглашение с футболистом рассчитано до конца 2029 года.
В текущем сезоне чемпионата России атакующий полузащитник провел за "быков" 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
Источник: "Чемпионат"
