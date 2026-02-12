Матчи Скрыть

Стала известна сумма трансфера Козлова в ЦСКА - источник

Стала известна точная сумма трансфера Данилы Козлова в московский ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
По информации источника, "армейцы" заплатили 150 миллионов рублей "Краснодару" за переход Козлова.

Сегодня, 12 февраля, стало известно, что игрок перешел в московский ЦСКА. Соглашение с футболистом рассчитано до конца 2029 года.

В текущем сезоне чемпионата России атакующий полузащитник провел за "быков" 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: "Чемпионат"

