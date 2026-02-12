Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
Отменён
НавбахорОтменён
Сочи
0 - 3 0 3
Динамо МхЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
ЖенисЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен

Козлов обратился к болельщикам "Краснодара"

Данила Козлов обратился к болельщикам "Краснодара" после перехода в ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
Данила Козлов поблагодарил болельщиков "Краснодара" за поддержку.

"Я благодарен своим коллегам по клубу за их поддержку, тренерам и руководству за их участие и доверие!

Болельщики "Краснодара", отдельное вам благодарность за тепло и участие!
Искренне желаю удачи и успехов клубу!" - написал игрок в социальной сети.

Сегодня, 12 февраля, состоялся трансфер Данилы Козлова в московский ЦСКА. Соглашение с российским игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Он будет выступать за "армейцев" под номером 18.

Всего за "Краснодар" атакующий полузащитник провел 51 матч, забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. Трансферная стоимость Козлова по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.

