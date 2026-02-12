Козлов обратился к болельщикам "Краснодара"

"Я благодарен своим коллегам по клубу за их поддержку, тренерам и руководству за их участие и доверие!
Болельщики "Краснодара", отдельное вам благодарность за тепло и участие!Искренне желаю удачи и успехов клубу!" - написал игрок в социальной сети.
Сегодня, 12 февраля, состоялся трансфер Данилы Козлова в московский ЦСКА. Соглашение с российским игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Он будет выступать за "армейцев" под номером 18.
Всего за "Краснодар" атакующий полузащитник провел 51 матч, забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. Трансферная стоимость Козлова по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.