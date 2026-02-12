Матчи Скрыть

Стал известен срок контракта и игровой номер Рейса в ЦСКА

Стал известен срок контракта и игровой номер новичка ЦСКА Матеуса Рейса.
Фото: ФК ЦСКА
По информации пресс-службы ЦСКА, игрок подписал контракт до конца июня 2029 года с опцией продления еще на 1 сезон. Он будет выступать под номером 2.

Ранее Матеус Рейс выступал за португальский "Спортинг". В текущем сезоне за португальский клуб на счету защитника 20 матчей и 2 результативные передачи. Трансферная стоимость бразильского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.

