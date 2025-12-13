Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Иванов – о Карпине в "Динамо": у меня не было ощущения полной безнадеги

Бывший полузащитник сборной России Олег Иванов высказался о работе главного тренера национальной команды Валерия Карпина в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"У меня не было ощущения полной безнадеги. Если бы Карпин продолжил работу, "Динамо" после зимних сборов наверняка бы прибавило. Не только за счет внутренних резервов, но и точечного усиления. В первую очередь центра обороны", – написал Иванов в колонке на "Спорт-Экспресс".

Валерия Карпин возглавил "Динамо" летом 2025 года, однако 17 ноября объявил об отставке. Специалист объяснил свое решение тем, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. Под его руководством бело-голубые провели четыре матче, среди них – одна победа, два поражения и одна ничья.

"Динамо" завершило осеннюю часть сезона на 10-м месте. После 18-ти туров в активе команды 21 очко.

