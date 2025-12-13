"У меня не было ощущения полной безнадеги. Если бы Карпин продолжил работу, "Динамо" после зимних сборов наверняка бы прибавило. Не только за счет внутренних резервов, но и точечного усиления. В первую очередь центра обороны", – написал Иванов в колонке на "Спорт-Экспресс".
Валерия Карпин возглавил "Динамо" летом 2025 года, однако 17 ноября объявил об отставке. Специалист объяснил свое решение тем, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. Под его руководством бело-голубые провели четыре матче, среди них – одна победа, два поражения и одна ничья.
"Динамо" завершило осеннюю часть сезона на 10-м месте. После 18-ти туров в активе команды 21 очко.
Иванов – о Карпине в "Динамо": у меня не было ощущения полной безнадеги
Бывший полузащитник сборной России Олег Иванов высказался о работе главного тренера национальной команды Валерия Карпина в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"