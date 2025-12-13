Семин рассказал, изменится ли расклад в РПЛ весной

"Все меняют футболисты. А зимой мы не увидим много интересных трансферов. Весной расклад в РПЛ не изменится. На чемпионство будут претендовать те же самые команды. В марте мы увидим все то же самое, что видели в декабре", - сказал Семин Metaratings.
На данный момент первое место в чемпионате России занимает "Краснодар", набравший 40 очков в 18-ти матчах. На второй строчке находится петербургский "Зенит" с 39 баллами в своем активе. Третью позицию занимает московский "Локомотив" (37 очков).
Действующим чемпионом РПЛ является "Краснодар". "Быки" набрали 67 очков в чемпионате страны сезона-2024/2025.
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин спрогнозировал, изменится ли расклад в чемпионате России весной.
Фото: "Чемпионат"