Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Семин рассказал, изменится ли расклад в РПЛ весной

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин спрогнозировал, изменится ли расклад в чемпионате России весной.
Фото: "Чемпионат"
"Все меняют футболисты. А зимой мы не увидим много интересных трансферов. Весной расклад в РПЛ не изменится. На чемпионство будут претендовать те же самые команды. В марте мы увидим все то же самое, что видели в декабре", - сказал Семин Metaratings.

На данный момент первое место в чемпионате России занимает "Краснодар", набравший 40 очков в 18-ти матчах. На второй строчке находится петербургский "Зенит" с 39 баллами в своем активе. Третью позицию занимает московский "Локомотив" (37 очков).

Действующим чемпионом РПЛ является "Краснодар". "Быки" набрали 67 очков в чемпионате страны сезона-2024/2025.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится