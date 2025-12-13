"Главными разочарованиями осени для меня стали "Спартак" и "Динамо". Потому что по амбициям, по составам болельщики и руководители клубов явно ожидали совсем другого, ожидали большего, а не тех позиций в турнирной таблице, на которых сейчас находятся обе команды", - приводит слова Кечинова "Матч ТВ".
По итогам 18 сыгранных туров московское "Динамо" располагается на десятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 баллом в своем активе. Столичный "Спартак" занимает шестое место с 29 набранными очками.
В ноябре красно-белые объявили об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов. Бело-голубые также остались без главного тренера - Валерий Карпин покинул клуб, а временно исполняющим обязанности стал Ролан Гусев, который занимал эту должность в мае текущего года после ухода Марцела Лички.
Кечинов назвал главные разочарования осенней части сезона РПЛ
Экс-игрок сборной России Валерий Кечинов назвал главные разочарования осенней части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"