Английская премьер-лига

Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Атлетико
2 - 1 2 1
Валенсия2 тайм
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Торино
1 - 0 1 0
Кремонезе1 тайм
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Санкт-Паули
0 - 0 0 0
Хайденхайм1 тайм
Боруссия М
1 - 1 1 1
Вольфсбург1 тайм
Хоффенхайм
1 - 0 1 0
Гамбург1 тайм
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Аугсбург1 тайм
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Кечинов назвал главные разочарования осенней части сезона РПЛ

Экс-игрок сборной России Валерий Кечинов назвал главные разочарования осенней части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Главными разочарованиями осени для меня стали "Спартак" и "Динамо". Потому что по амбициям, по составам болельщики и руководители клубов явно ожидали совсем другого, ожидали большего, а не тех позиций в турнирной таблице, на которых сейчас находятся обе команды", - приводит слова Кечинова "Матч ТВ".

По итогам 18 сыгранных туров московское "Динамо" располагается на десятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 баллом в своем активе. Столичный "Спартак" занимает шестое место с 29 набранными очками.

В ноябре красно-белые объявили об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов. Бело-голубые также остались без главного тренера - Валерий Карпин покинул клуб, а временно исполняющим обязанности стал Ролан Гусев, который занимал эту должность в мае текущего года после ухода Марцела Лички.

