"На мой взгляд, за чемпионство в РПЛ будут бороться шесть команд. Первые пять в турнирной таблице, это понятно. Но мне кажется, что "Спартак" после зимней паузы тоже включится в чемпионскую гонку", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
После 18 сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе.
В ноябре руководство красно-белых отправило Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года, под его руководством столичный клуб занял 4 место в турнирной таблице чемпионата России по итогам прошлого сезона. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.
Мостовой: "Спартак" после паузы включится в чемпионскую гонку
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"