Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
2 - 1 2 1
Валенсия2 тайм
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
1 - 0 1 0
Кремонезе1 тайм
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
0 - 0 0 0
Хайденхайм1 тайм
Боруссия М
1 - 1 1 1
Вольфсбург1 тайм
Хоффенхайм
1 - 0 1 0
Гамбург1 тайм
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Аугсбург1 тайм
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Экс-игрок "Спартака" рассказал, стоит ли красно-белым оставлять Романова

Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов рассказал, стоит ли красно-белым оставлять Вадима Романова на посту главного тренера.
Фото: ФК "Спартак"
"Мое личное мнение: надо оставить Романова до конца чемпионата, нужно дать ему шанс. Потому что все равно за что-то серьезное "Спартак" сейчас не борется. За первые места биться будет очень сложно. Поэтому надо, наверное, посмотреть на игру и результат после возобновления чемпионата и после этого делать выводы", - приводит слова Кечинова "Матч ТВ".

После 18 сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе. Красно-белые отстают от лидирующего в таблице "Краснодара" на 11 баллов. Напомним, что южане являются действующими чемпионами страны.

В ноябре руководство красно-белых отправило Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года, под его руководством столичный клуб занял 4 место в турнирной таблице чемпионата России по итогам прошлого сезона. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.

