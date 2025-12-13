"Мое личное мнение: надо оставить Романова до конца чемпионата, нужно дать ему шанс. Потому что все равно за что-то серьезное "Спартак" сейчас не борется. За первые места биться будет очень сложно. Поэтому надо, наверное, посмотреть на игру и результат после возобновления чемпионата и после этого делать выводы", - приводит слова Кечинова "Матч ТВ".
После 18 сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе. Красно-белые отстают от лидирующего в таблице "Краснодара" на 11 баллов. Напомним, что южане являются действующими чемпионами страны.
В ноябре руководство красно-белых отправило Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года, под его руководством столичный клуб занял 4 место в турнирной таблице чемпионата России по итогам прошлого сезона. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.
Экс-игрок "Спартака" рассказал, стоит ли красно-белым оставлять Романова
Фото: ФК "Спартак"