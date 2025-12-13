Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Атлетико
2 - 1 2 1
Валенсия2 тайм
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Торино
1 - 0 1 0
Кремонезе1 тайм
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Санкт-Паули
0 - 0 0 0
Хайденхайм1 тайм
Боруссия М
1 - 1 1 1
Вольфсбург1 тайм
Хоффенхайм
1 - 0 1 0
Гамбург1 тайм
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Аугсбург1 тайм
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Силкин назвал лучшего игрока РПЛ на данный момент

Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин назвал лучшего футболиста чемпионата России на данный момент.
Фото: ФК "Краснодар"
"На мой взгляд, Кордоба — это лучший игрок в РПЛ прямо сейчас. Да, он иногда не реализовывает стопроцентные моменты у ворот соперника, но все равно колумбиец приносит много пользы "Краснодару". Думаю, что если убрать его из команды, то "быкам" было бы сложно бороться за чемпионство", - цитирует Силкина "РБ Спорт".

В сезоне-2025/2026 Джон Кордоба вышел на поле в составе "Краснодара" в 24 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 12 забитых мячей и 6 голевых передач. Осенью колумбиец стал лучшим бомбардиром в истории клуба и лучшим футболистов в истории "быков" по системе "гол+пас".

По итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева впервые в истории стала чемпионом России. После 18 сыгранных туров в текущем сезоне южане располагаются на первой строчке в турнирной таблице чемпионата страны с 40 набранными очками.

