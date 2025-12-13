Силкин назвал лучшего игрока РПЛ на данный момент

"На мой взгляд, Кордоба — это лучший игрок в РПЛ прямо сейчас. Да, он иногда не реализовывает стопроцентные моменты у ворот соперника, но все равно колумбиец приносит много пользы "Краснодару". Думаю, что если убрать его из команды, то "быкам" было бы сложно бороться за чемпионство", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
В сезоне-2025/2026 Джон Кордоба вышел на поле в составе "Краснодара" в 24 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 12 забитых мячей и 6 голевых передач. Осенью колумбиец стал лучшим бомбардиром в истории клуба и лучшим футболистов в истории "быков" по системе "гол+пас".
По итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева впервые в истории стала чемпионом России. После 18 сыгранных туров в текущем сезоне южане располагаются на первой строчке в турнирной таблице чемпионата страны с 40 набранными очками.
Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин назвал лучшего футболиста чемпионата России на данный момент.
Фото: ФК "Краснодар"