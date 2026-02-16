"Не потеря". Ледяхов отреагировал на слухи об уходе защитника из "Спартака"

- Не думаю, что уход Хлусевича будет большой потерей. В последние пару лет он совсем мало играет. Это качественный футболист, но смена тренера на него повлияла, - цитирует Ледяхова "Советский спорт".
Ранее появилась информация, что 24-летний правый защитник может продолжить карьеру в "Ахмате" на правах аренды. В текущем сезоне Хлусевич выходит на поле эпизодически и отметился одним забитым мячом.
"Спартак" с 29 баллами в копилке идёт шестым в чемпионате России. В 19-м туре РПЛ команда сыграет против "Сочи", встреча пройдёт 1 марта.