Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
АндижанНе начат
Крылья Советов
16:00
ЧелябинскНе начат
Краснодар
16:00
ЗенитНе начат

"Не потеря". Ледяхов отреагировал на слухи об уходе защитника из "Спартака"

Игорь Ледяхов прокомментировал информацию о возможном уходе защитника "Спартака" Даниила Хлусевича.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению специалиста, возможная аренда не станет серьёзной потерей для команды, поскольку футболист в последние сезоны редко получает стабильную практику.

- Не думаю, что уход Хлусевича будет большой потерей. В последние пару лет он совсем мало играет. Это качественный футболист, но смена тренера на него повлияла, - цитирует Ледяхова "Советский спорт".

Ранее появилась информация, что 24-летний правый защитник может продолжить карьеру в "Ахмате" на правах аренды. В текущем сезоне Хлусевич выходит на поле эпизодически и отметился одним забитым мячом.

"Спартак" с 29 баллами в копилке идёт шестым в чемпионате России. В 19-м туре РПЛ команда сыграет против "Сочи", встреча пройдёт 1 марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится