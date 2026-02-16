Барбоза: Сперцян не должен сразу идти в топ-клуб

- Сперцян - топ-футболист, но это не означает, что он сто процентов где-то заиграет. Сперцян не должен сразу идти в топ-клуб.
Надо выбрать среднюю команду, показать свой уровень там и ждать момента, когда надо уходить на повышение, - цитирует Барбозу "РБ Спорт".
В текущем чемпионате России 25-летний атакующий хавбек провёл 18 матчей и поучаствовал в 21 голе команды: на его счету восемь точных ударов и 13 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с южанами рассчитано до середины 2029 года.
"Краснодар" с 40 баллами в копилке идёт первым в чемпионате России. В первом матче после рестарта РПЛ "быки" сыграют против "Ростова".