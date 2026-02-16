Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
АндижанНе начат
Крылья Советов
16:00
ЧелябинскНе начат
Краснодар
16:00
ЗенитНе начат

Барбоза: Сперцян не должен сразу идти в топ-клуб

Агент Паулу Барбоза поделился взглядом на возможный европейский вектор карьеры полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
По его мнению, резкий переход в суперклуб может оказаться рискованным.

- Сперцян - топ-футболист, но это не означает, что он сто процентов где-то заиграет. Сперцян не должен сразу идти в топ-клуб.

Надо выбрать среднюю команду, показать свой уровень там и ждать момента, когда надо уходить на повышение, - цитирует Барбозу "РБ Спорт".

В текущем чемпионате России 25-летний атакующий хавбек провёл 18 матчей и поучаствовал в 21 голе команды: на его счету восемь точных ударов и 13 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с южанами рассчитано до середины 2029 года.

"Краснодар" с 40 баллами в копилке идёт первым в чемпионате России. В первом матче после рестарта РПЛ "быки" сыграют против "Ростова".

