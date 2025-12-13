Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Ливерпуль
2 - 0 2 0
БрайтонЗавершен
Бернли
1 - 2 1 2
Фулхэм1 тайм
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Мальорка
3 - 1 3 1
ЭльчеЗавершен
Барселона
0 - 0 0 0
Осасуна1 тайм
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
1 - 0 1 0
КремонезеЗавершен
Парма
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
2 - 1 2 1
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
1 - 3 1 3
ВольфсбургЗавершен
Хоффенхайм
4 - 1 4 1
ГамбургЗавершен
Айнтрахт
1 - 0 1 0
АугсбургЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
Кельн1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
3 - 1 3 1
БрестЗавершен
Метц
0 - 0 0 0
ПСЖ1 тайм
Париж
23:05
ТулузаНе начат

"Кто не рискует, тот не пьет шампанское". Морозов рассказал, кто должен возглавить "Спартак"

Бывший тренер московского "Спартака" Геннадий Морозов рассказал, кого красно-белым следует назначить на пост главного тренера.
Фото: ФК "Краснодар"
"У нас есть Юран, Аленичев, Шалимов. В "Краснодаре" Шалимов ставил комбинационный футбол, сам играл на хорошем уровне за рубежом. Шалимов справился бы с работой в "Спартаке". Это лучший вариант для клуба. Кто не рискует, тот не пьёт шампанское", - цитирует Морозова "Советский Спорт".

В ноябре московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Вадим Романов. Сообщалось, что столичный клуб интересуется кандидатурой экс-тренера "Краснодара" Владимира Ивича.

По итогам 18 сыгранных туров "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится