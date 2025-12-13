"Кто не рискует, тот не пьет шампанское". Морозов рассказал, кто должен возглавить "Спартак"

"У нас есть Юран, Аленичев, Шалимов. В "Краснодаре" Шалимов ставил комбинационный футбол, сам играл на хорошем уровне за рубежом. Шалимов справился бы с работой в "Спартаке". Это лучший вариант для клуба. Кто не рискует, тот не пьёт шампанское", - цитирует Морозова "Советский Спорт".
В ноябре московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Вадим Романов. Сообщалось, что столичный клуб интересуется кандидатурой экс-тренера "Краснодара" Владимира Ивича.
По итогам 18 сыгранных туров "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.
Бывший тренер московского "Спартака" Геннадий Морозов рассказал, кого красно-белым следует назначить на пост главного тренера.
Фото: ФК "Краснодар"