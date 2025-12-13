"Можно выделить Мусаева — "Краснодар" держит уровень. Отмечу и Челестини: мы видим, что и ЦСКА может очень неплохо выглядеть. Из сюрпризов — "Балтика" Талалаева", - приводит слова Рахимова Sport24.
После 18 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 39 баллами, тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" с 37 очками.
Напомним, что "Краснодар" является действующим чемпионом России, петербургский "Зенит" по итогам прошлого сезона завоевал серебряные медали.
Рахимов не включил Семака и Галактионова в список лучших тренеров первой части сезона РПЛ
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов назвал лучших тренеров по итогам первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"