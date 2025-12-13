Экс-игрок "Спартака" рассказал, планирует ли он завершать карьеру

"Я действительно планировал завершить карьеру в конце 2025 года, но передумал. Хочу поиграть ещё год. Мы с "Атлетико Сармьенто" близки к продлению контракта", - цитирует Инсаурральде "Чемпионат".
Хуан Инсаурральде выступал за московский "Спартак" с 2012 по 2015 год - защитник провел за красно-белых во всех турнирах 49 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 голевые передачи.
С января 2023 года защитник выступает за аргентинский "Атлетико Сармьенто". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 41-летнего футболиста в 100 тысяч евро.
Экс-защитник московского "Спартака" Хуан Инсаурральде рассказал о своих дальнейших планах на карьеру.
