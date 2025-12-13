"Зенит" может продать игрока, которым интересуется "Флуминенсе", за 20 млн евро

По информации источника, "Зенит" может продать своего центрального защитника Нино, если получит хорошее предложение. Сообщается, что в петербургском клубе оценивают игрока в 20-25 миллионов евро. При этом подчеркивается, что сине-бело-голубые хотели бы сохранить футболиста.
Напомним, ранее сообщалось, что 28-летнего центрбэка хочет приобрести "Флуминенсе" за 10 млн евро.
Нино выступает за "Зенит" с начала 2024 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года. В этом сезоне бразилец провел 17 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 год и сделал 1 ассист.
Источник: Legalbet
Фото: ФК "Зенит"