Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Ливерпуль
2 - 0 2 0
БрайтонЗавершен
Бернли
1 - 2 1 2
Фулхэм1 тайм
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Мальорка
3 - 1 3 1
ЭльчеЗавершен
Барселона
0 - 0 0 0
Осасуна1 тайм
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
1 - 0 1 0
КремонезеЗавершен
Парма
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
2 - 1 2 1
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
1 - 3 1 3
ВольфсбургЗавершен
Хоффенхайм
4 - 1 4 1
ГамбургЗавершен
Айнтрахт
1 - 0 1 0
АугсбургЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
Кельн1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
3 - 1 3 1
БрестЗавершен
Метц
0 - 0 0 0
ПСЖ1 тайм
Париж
23:05
ТулузаНе начат

"Зенит" может продать игрока, которым интересуется "Флуминенсе", за 20 млн евро

Стало известно, за какую сумму петербуржцы могут отпустить своего защитника.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, "Зенит" может продать своего центрального защитника Нино, если получит хорошее предложение. Сообщается, что в петербургском клубе оценивают игрока в 20-25 миллионов евро. При этом подчеркивается, что сине-бело-голубые хотели бы сохранить футболиста.

Напомним, ранее сообщалось, что 28-летнего центрбэка хочет приобрести "Флуминенсе" за 10 млн евро.

Нино выступает за "Зенит" с начала 2024 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года. В этом сезоне бразилец провел 17 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 год и сделал 1 ассист.

Источник: Legalbet

