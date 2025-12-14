Пименов назвал лучшего футболиста РПЛ по итогам 2025 года

"Лучший игрок у нас по итогам года, безусловно, Батраков. И об этом ярко свидетельствует его статистика. Все говорит само за себя", - приводит слова Пименова "Матч ТВ".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 15 забитых мячей и 5 голевых передач. После 18 сыгранных туров полузащитник лидирует в списке бомбардиров чемпионата России с 11 забитыми мячами.
Команда Михаила Галактионова после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 набранными очками.
Экс-игрок "Локомотива" Руслан Пименов назвал лучшего футболиста чемпионата России по итогам 2025 года.
Фото: ФК "Локомотив"