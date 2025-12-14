Об этом сообщает издание SportSport.
Как сообщает источник, стороны уладили все ключевые моменты сотрудничества, а вероятность срыва договорённости считается минимальной.
Деян Станкович возглавлял "Спартак" с мая 2024 года. В прошлом сезоне красно-белые заняли четвертое место под его руководством. В ноябре 2025 года серб был уволен с поста главного тренера "Спартака".
Станкович согласовал контракт с новым клубом - источник
Фото: "Чемпионат"