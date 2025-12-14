- Я бы посоветовал ЦСКА рассмотреть кандидатуру Хиля. Также можно присмотреться к Игнатенко. Они могут помочь команде в атаке, - сказал Масалитин "РБ Спорт".
Брайан Хиль выступает за "Балтику" с 2024 года. В текущем сезоне сальвадорский нападающий принял участие в 18 матчах РПЛ, забив 10 голов и отдав 1 голевую передачу.
Владимир Игнатенко выступает за "Крылья Советов" с текущего сезона. 19-летний нападающий принял участие в 14 матчах РПЛ, забив 4 гола.
Масалитин посоветовал ЦСКА рассмотреть двух футболистов РПЛ
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, кого бы посоветовал красно-синим для усиления.
Фото: ФК "Балтика"