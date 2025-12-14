Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм
Сандерленд
0 - 0 0 0
Ньюкасл1 тайм
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм
Вест Хэм
1 - 1 1 1
Астон Вилла1 тайм
Брентфорд
19:30
ЛидсНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
18:15
АтлетикНе начат
Леванте
20:30
ВильярреалНе начат
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм
Фиорентина
0 - 0 0 0
Верона1 тайм
Дженоа
20:00
ИнтерНе начат
Болонья
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
19:30
МайнцНе начат
Вердер
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
0 - 0 0 0
Гавр1 тайм
Страсбург
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ЛилльНе начат
Ланс
19:15
НиццаНе начат
Марсель
22:45
МонакоНе начат

Масалитин посоветовал ЦСКА рассмотреть двух футболистов РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, кого бы посоветовал красно-синим для усиления.
Фото: ФК "Балтика"
- Я бы посоветовал ЦСКА рассмотреть кандидатуру Хиля. Также можно присмотреться к Игнатенко. Они могут помочь команде в атаке, - сказал Масалитин "РБ Спорт".

Брайан Хиль выступает за "Балтику" с 2024 года. В текущем сезоне сальвадорский нападающий принял участие в 18 матчах РПЛ, забив 10 голов и отдав 1 голевую передачу.

Владимир Игнатенко выступает за "Крылья Советов" с текущего сезона. 19-летний нападающий принял участие в 14 матчах РПЛ, забив 4 гола.

