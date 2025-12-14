Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм
Сандерленд
0 - 0 0 0
Ньюкасл1 тайм
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм
Вест Хэм
1 - 1 1 1
Астон Вилла1 тайм
Брентфорд
19:30
ЛидсНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
18:15
АтлетикНе начат
Леванте
20:30
ВильярреалНе начат
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм
Фиорентина
0 - 0 0 0
Верона1 тайм
Дженоа
20:00
ИнтерНе начат
Болонья
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
19:30
МайнцНе начат
Вердер
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
0 - 0 0 0
Гавр1 тайм
Страсбург
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ЛилльНе начат
Ланс
19:15
НиццаНе начат
Марсель
22:45
МонакоНе начат

Танасиевич: оставил бы Романова в "Спартаке" до апреля

Бывший защитник "Динамо" Йован Танасиевич высказался о будущем Вадима Романова в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
- Я бы оставил Романова. Ни первое, ни второе место "Спартак" уже занять не успеет — если такое случится, это будет сказка. Пусть бы команда с ним билась за кубок, а уже в апреле нужно будет решать, нужен он или другой специалист, - сказал Танасиевич "РБ Спорт".

Вадим Романов назначен исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения Деяна Станковича.

На данный момент "Спартак" располагается на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков в 18 сыгранных матчах.

