- Я бы оставил Романова. Ни первое, ни второе место "Спартак" уже занять не успеет — если такое случится, это будет сказка. Пусть бы команда с ним билась за кубок, а уже в апреле нужно будет решать, нужен он или другой специалист, - сказал Танасиевич "РБ Спорт".
Вадим Романов назначен исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения Деяна Станковича.
На данный момент "Спартак" располагается на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков в 18 сыгранных матчах.
Танасиевич: оставил бы Романова в "Спартаке" до апреля
Бывший защитник "Динамо" Йован Танасиевич высказался о будущем Вадима Романова в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"