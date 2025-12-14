- Ходили слухи о возможном назначении Станковича в "Црвену" после потери клубом первого места в чемпионате Сербии, но текущий главный тренер Владан Милоевич выиграл у "Штурма" и теперь все восхваляют специалиста. Вероятно, его будущее зависит от того, надоело ли ему или нет. Трудно уволить Владана, пока у него в Европе хорошие результаты.
Деян Станкович работал в России и возглавлял московский "Спартак" с лета 2024 года. В сезоне 2024/2025 команда под руководством Станковича вышла в финал Пути регионов Кубка России и финишировала на четвертом месте в чемпионате страны.
В мае 2025-го столичный клуб объявил о продлении контракта со специалистом до лета 2027 года. Однако 11 ноября Станкович покинул пост главного тренера красно-белых по обоюдному согласию сторон.
Источник: "СЭ"
В Сербии высказались о возможном назначении Станковича в "Црвену Звезду"
Сербский журналист Иван Цветкович ответил на вопрос о возможном назначении Деяна Станковича главным тренером "Црвены Звезды".
Фото: ФК "Спартак"