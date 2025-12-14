Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
3 - 0 3 0
ТоттенхэмЗавершен
Сандерленд
1 - 0 1 0
НьюкаслЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 3 0 3
Манчестер СитиЗавершен
Вест Хэм
2 - 3 2 3
Астон ВиллаЗавершен
Брентфорд
1 - 0 1 0
Лидс2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
4 - 0 4 0
ОвьедоЗавершен
Сельта
2 - 0 2 0
АтлетикЗавершен
Леванте
Перенесён
Вильярреал
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
2 - 2 2 2
СассуолоЗавершен
Удинезе
1 - 0 1 0
НаполиЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
ВеронаЗавершен
Дженоа
0 - 2 0 2
Интер1 тайм
Болонья
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Бавария
1 - 2 1 2
Майнц2 тайм
Вердер
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Страсбург
0 - 0 0 0
Лорьян2 тайм
Осер
3 - 4 3 4
Лилль2 тайм
Ланс
2 - 0 2 0
Ницца2 тайм
Марсель
22:45
МонакоНе начат

В Сербии высказались о возможном назначении Станковича в "Црвену Звезду"

Сербский журналист Иван Цветкович ответил на вопрос о возможном назначении Деяна Станковича главным тренером "Црвены Звезды".
Фото: ФК "Спартак"
- Ходили слухи о возможном назначении Станковича в "Црвену" после потери клубом первого места в чемпионате Сербии, но текущий главный тренер Владан Милоевич выиграл у "Штурма" и теперь все восхваляют специалиста. Вероятно, его будущее зависит от того, надоело ли ему или нет. Трудно уволить Владана, пока у него в Европе хорошие результаты.

Деян Станкович работал в России и возглавлял московский "Спартак" с лета 2024 года. В сезоне 2024/2025 команда под руководством Станковича вышла в финал Пути регионов Кубка России и финишировала на четвертом месте в чемпионате страны.

В мае 2025-го столичный клуб объявил о продлении контракта со специалистом до лета 2027 года. Однако 11 ноября Станкович покинул пост главного тренера красно-белых по обоюдному согласию сторон.

Источник: "СЭ"

