Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
23:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
22:45
КомоНе начат

Шалимов: сработали все опасения при назначении Станковича в "Спартак"

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказался о работе Деяна Станковича в "Спартаке".
Фото: Global Look Press
"По факту получилось, что сработали все опасения при назначении Станковича. Он не знал нашего чемпионата - это сказалось. Камень в огород Станковича я кидать не буду, он сработал хорошо для себя и своей семьи - имел отличный контракт, получил хорошую неустойку", - сказал Шалимов "РБ Спорту".

Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" в начале июля 2024 года. Под руководством сербского специалиста в текущем сезоне команда провела 22 матча, одержала 12 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений. 11 ноября пресс-служба красно-белых объявила об уходе главного тренера.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.

