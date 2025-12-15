"По факту получилось, что сработали все опасения при назначении Станковича. Он не знал нашего чемпионата - это сказалось. Камень в огород Станковича я кидать не буду, он сработал хорошо для себя и своей семьи - имел отличный контракт, получил хорошую неустойку", - сказал Шалимов "РБ Спорту".
Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" в начале июля 2024 года. Под руководством сербского специалиста в текущем сезоне команда провела 22 матча, одержала 12 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений. 11 ноября пресс-служба красно-белых объявила об уходе главного тренера.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.
Шалимов: сработали все опасения при назначении Станковича в "Спартак"
Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказался о работе Деяна Станковича в "Спартаке".
Фото: Global Look Press