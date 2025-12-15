В этом временном промежутке аргентинский полузащитник провел 4 матча в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу. В Кубке России на его счету — 2 матча, один гол и один ассист в ноябре.
Пабло Солари перешел в "Спартак" в феврале этого года из "Ривер Плейт" за 10 млн евро. Всего за красно-белых аргентинец на данный момент отыграл 39 встреч, в которых забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.
Объявлен лучший игрок "Спартака" в ноябре-декабре по версии болельщиков
Фото: ФК "Спартак"