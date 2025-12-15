Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
23:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
22:45
КомоНе начат

Объявлен лучший игрок "Спартака" в ноябре-декабре по версии болельщиков

Болельщики московского "Спартака" назвали Пабло Солари лучшим футболистом команды в ноябре-декабре.
Фото: ФК "Спартак"
В этом временном промежутке аргентинский полузащитник провел 4 матча в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу. В Кубке России на его счету — 2 матча, один гол и один ассист в ноябре.

Пабло Солари перешел в "Спартак" в феврале этого года из "Ривер Плейт" за 10 млн евро. Всего за красно-белых аргентинец на данный момент отыграл 39 встреч, в которых забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится