Текущее соглашение капитана красно-белых рассчитано до 30 июня 2026 года.
"С Зобниным надо подписать новый контракт. Это достаточно хороший футболист. Поиграть до 33–35 лет — это нормально, но надо все время себя держать в тонусе. Зобнин еще может принести "Спартаку" пользу", — передает слова Тарханова "Советский спорт".
Роману Зобнину 31 год, за "Спартак" он выступает с 2016-го. В составе красно-белых полузащитник провел 291 матч, забил 21 гол и отдал 19 результативных передач, выиграв с клубом чемпионат и Кубок России.
Тарханов ответил, стоит ли "Спартаку" сохранить Зобнина
Российский футбольный тренер Александр Тарханов высказался на тему возможного продления контракта полузащитника Романа Зобнина с московским "Спартаком".
