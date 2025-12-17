Жирков: лучший тренер для "Спартака" - любой из воспитанников

"Лучший тренер для "Спартака" — любой из воспитанников, у которого есть тренерская лицензия. Титов, Тихонов, например. Когда команда не играет в еврокубках, можно экспериментировать", - цитирует Жиркова Sport24.
В ноябре московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах.
Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, который работал в тренерском штабе Станковича. После 18 сыгранных туров столичный клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 баллами в своем активе.
