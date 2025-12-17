"Такими футболистами не разбрасываются". Гуренко - о Баринове

"Считаю, что уход Баринова — большая потеря для "Локомотива". И даже не столько как футболиста, сколько лидера, который очень сильно влияет на команду в раздевалке, придаёт уверенность. Такими футболистами не разбрасываются", - цитирует Гуренко "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что полузащитник Дмитрий Баринов не будет продлевать контракт с московским "Локомотивом" и на правах свободного агента перейдет в ЦСКА. Действующее соглашение футболиста с "железнодорожниками" рассчитано до лета 2026 года. Сообщалось, что "армейцы" в зимнее трансферное окно могут сделать предложение по трансферу Баринова, чтобы не дожидаться летнего трансферного окна.
В текущем сезоне Баринов вышел на поле в 24 встречах и записал на свой счет 3 забитых мяча и 7 результативных передач во всех турнирах.
Экс-игрок "Локомотива" Сергей Гуренко высказался о возможном уходе Дмитрия Баринова из столичного клуба.
Фото: ФК "Локомотив"