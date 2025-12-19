"Антон — сложившийся игрок с большим опытом, его качества очевидны всем. Не думаю, что смена тренера в "Динамо" может повлиять на то, нужен Антон или нет. Возможно, Валерий Георгиевич и был инициатором перехода Антона, хотя мы точно об этом не знаем", - цитирует Кузьмичева "Матч ТВ".
Антон Миранчук перешел в московское "Динамо" из швейцарского "Сьона" в летнее трансферное окно за 2,5 миллионов евро и заключил двухлетний контракт. Полузащитник провел за бело-голубых 11 матчей и записал на свой счет 3 голевые передачи.
Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь текущего года, на данный момент специалист продолжает работу в национальной команде России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Ролан Гусев. По итогам 18 сыгранных туров столичный клуб располагается на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 21 баллом в своем активе.
Агент Миранчука рассказал, как на полузащитника повлияет уход Карпина из "Динамо"
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Антона Миранчука, рассказал, как на футболиста повлияет уход Валерия Карпина из клуба.
