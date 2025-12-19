"Сейчас из России интереса к Жиго нет. Но Жиго всегда говорил, что если вернется в РПЛ, то только в "Спартак". Но из клуба к нам никто не обращался", - сказал агент.
Жиго выступал за московский "Спартак" с 2018 по 2021 год, а также в 2022-м. Всего в составе красно-белых француз провел 110 матчей, в который отметился 10 голами и 5 результативными передачами на партнеров.
Агент Жиго ответил на вопрос, готов ли игрок вернуться в Россию
Футбольный агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы экс-защитника "Спартака" Самюэля Жиго, высказался в беседе с Rusfootball.info о возможном возвращении француза в Россию.
Фото: ФК "Спартак"