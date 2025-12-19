Матчи Скрыть

"Жизнь подтвердила их справедливость". Талалаев - о словах в адрес скамейки "Спартака"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев не стал отрицать то, что сказал в адрес скамейки "Спартака" в 17-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
- Там все расшифровали по губам, так что отказываться от этих слов не стоит. Тем более что жизнь подтвердила их справедливость. Со своего новогиреевского детства придерживаюсь правила, что если мужчина что-то сказал, то должен обязательно это выполнить.

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги между "Балтикой" и московским "Спартаком" (1:0) главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев показал неприличный жест в адрес скамейки соперника, и бросил фразу: "... вы выиграете!". Таким образом наставник балтийцев отреагировал на, по его мнению, несправедливое удаление своего игрока на 30-й минуте встречи.

Напомним, по итогам разбирательства, КДК РФС наказал Талалаева трехматчевой дисквалификацией.

Источник: "СЭ"

