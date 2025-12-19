Талалаев - о штрафах: восемь из них перечеркнул недавний матч со "Спартаком"

- Могу сказать, что восемь из них, накопившихся за предыдущие полтора месяца, перечеркнул недавний матч со "Спартаком". Мы штрафуем только на премиальные, зарплаты не трогаем. Зато себя я за красную карточку в этой встрече оштрафовал, переведя деньги в общий фонд команды.
Напомним, "Балтика" встречалась с московским "Спартаком" 29 ноября в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил в Калининграде на стадионе "Ростех Арена" и завершился победой подопечных Андрея Талалаева, игравших вдесятером с 30-й минуты, со счетом 1:0.
Талалаеву также была показана красная карточка на 33-й минуте за неподобающее поведение. По итогам встречи его дисквалифицировали на три игры.
Источник: "СЭ"
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев рассказал, сколько штрафов за первую часть сезона выписал своим игрокам.
Фото: ФК "Балтика"