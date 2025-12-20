Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
15:30
ЧелсиНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
16:00
СельтаНе начат
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Титов: тренер Тихонов уже созрел для "Спартака". Другое дело, захочет ли он

Экс-полузащитник и экс-тренер "Спартака" Егор Титов ответил на вопрос о том, кто должен стать новым главным тренером красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
- Сегодня решает всё спортивный директор. Он иностранец, который, видимо, видит тренером иностранца. Если вы даете шанс всем - неважно, топовый это был футболист, человек, который вообще не играл в футбол, видел футбол с Луны, чуть-чуть поиграл в школе - можно дать шанс своим. У вас есть Тихонов - вы сразу вернёте людей на трибуны, ведь это свой любимец, кумир. Мне кажется, Тихонов уже созрел. Другое дело, захочет ли он. Учитывая, что очень много иностранцев сегодня в "Спартаке", лучше общаться с футболистом на родном языке. Поэтому здесь понятно, что российскому тренеру будет нереально сложно работать сегодня в "Спартаке", - передаёт слова Титова Metaratings.ru.

11 ноября 2025 года официальный телеграм-канал московского "Спартака" объявил об уходе из клуба сербского главного тренера Деяна Станковича, который возглавлял красно-белых с июня 2024 года. После его увольнения исполняющим обязанности наставника москвичей стал входивший в тренерский штаб Станковича 47-летний российский специалист Вадим Романов, под руководством которого "Спартак" провёл четыре матча во всех турнирах (2 победы, 1 ничья, 1 поражение).

55-летний экс-полузащитник красно-белых Андрей Тихонов 9 декабря покинул пост главного тренера красноярского "Енисея", который занимал с января 2024 года. По итогам осенней части сезона красноярцы с 23 очками в 21 матче занимают 13 место в турнирной таблице Первой лиги. Ранее специалист работал в "Крыльях Советов", казахстанской "Астане" и также в "Енисее" в сезоне-2016/2017.

