- Сегодня решает всё спортивный директор. Он иностранец, который, видимо, видит тренером иностранца. Если вы даете шанс всем - неважно, топовый это был футболист, человек, который вообще не играл в футбол, видел футбол с Луны, чуть-чуть поиграл в школе - можно дать шанс своим. У вас есть Тихонов - вы сразу вернёте людей на трибуны, ведь это свой любимец, кумир. Мне кажется, Тихонов уже созрел. Другое дело, захочет ли он. Учитывая, что очень много иностранцев сегодня в "Спартаке", лучше общаться с футболистом на родном языке. Поэтому здесь понятно, что российскому тренеру будет нереально сложно работать сегодня в "Спартаке", - передаёт слова Титова Metaratings.ru.
11 ноября 2025 года официальный телеграм-канал московского "Спартака" объявил об уходе из клуба сербского главного тренера Деяна Станковича, который возглавлял красно-белых с июня 2024 года. После его увольнения исполняющим обязанности наставника москвичей стал входивший в тренерский штаб Станковича 47-летний российский специалист Вадим Романов, под руководством которого "Спартак" провёл четыре матча во всех турнирах (2 победы, 1 ничья, 1 поражение).
55-летний экс-полузащитник красно-белых Андрей Тихонов 9 декабря покинул пост главного тренера красноярского "Енисея", который занимал с января 2024 года. По итогам осенней части сезона красноярцы с 23 очками в 21 матче занимают 13 место в турнирной таблице Первой лиги. Ранее специалист работал в "Крыльях Советов", казахстанской "Астане" и также в "Енисее" в сезоне-2016/2017.
Титов: тренер Тихонов уже созрел для "Спартака". Другое дело, захочет ли он
Экс-полузащитник и экс-тренер "Спартака" Егор Титов ответил на вопрос о том, кто должен стать новым главным тренером красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"