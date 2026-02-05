Бывший футболист "Динамо": команде нет смысла делать акцент только на Кубке России

- На сборах команда выглядит неплохо. Приветствую, что Гусев привлекает игроков из академии.
"Динамо" - важный клуб для России, игроки стремятся попасть в медали, и нет смысла делать акцент только на Кубке, - передаёт слова бывшего футболиста Metaratings.ru.
В полуфинале Пути РПЛ Кубка России "Динамо" сыграет со "Спартаком" в двухматчевом противостоянии. После 18 туров чемпионата России команда Ролана Гусева занимает 10-е место в таблице, набрав 21 очко.
Первый официальный матч после зимней паузы "Динамо" проведёт 1 марта против "Крыльев Советов".