Эстонские клубы обратились в УЕФА с требованием прекратить выплаты России

Футбольные клубы из Эстонии выступили с коллективным обращением к руководству УЕФА, затронув вопрос финансовых выплат российским командам.

Фото: УЕФА

Как передаёт Err.ee, письмо подписали представители 28 клубов. В обращении говорится о необходимости прекратить солидарные выплаты в адрес российских команд. Несмотря на то что клубы из России не участвуют в турнирах под эгидой УЕФА, выплаты по линии солидарности продолжаются.



По информации источника, до начала сезона-2025/26 общий объём таких перечислений составил около 10 млн евро.



Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что пора рассмотреть возможность пересмотра ограничений в отношении российских национальных команд.