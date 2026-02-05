Новости
Главные новости
Кержаков объяснил, зачем не стоит тратить деньги на матчи с командами уровня Гренады
Сегодня, 03:29
Александр Кержаков раскритиковал текущую практику проведения товарищеских матчей
сборной России
, поставив под сомнение целесообразность встреч с соперниками откровенно слабого уровня.
Фото: РФС
Экс-форвард сборной считает, что финансовые ресурсы можно использовать куда эффективнее, чем на организацию матчей с командами низкого уровня.
- Что было бы намного круче? Если бы устроили какую-нибудь благотворительную историю. Те деньги, которые вы тратите на приглашение Гренады или Брунея можно потратить, пригласив в Москву команды из детских домов.
Сделайте им матч в "Лужниках", турнир, пусть они сыграют, - заявил Кержаков на ютуб-канале Hustle Show.
Напомним, сборная уже четыре года проводит только товарищеские матчи из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.
Следующий сбор команды запланирован на март. Ожидается, что
сборная России
проведёт два товарищеских поединка.
Александр Кержаков
Сборная России
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
