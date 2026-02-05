Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
11:00
Арсенал ТулаНе начат
ЦСКА
15:00
ДинамоНе начат
Оренбург
17:00
БунедкорНе начат
Краснодар
19:15
ЗенитНе начат

Кержаков объяснил, зачем не стоит тратить деньги на матчи с командами уровня Гренады

Александр Кержаков раскритиковал текущую практику проведения товарищеских матчей сборной России, поставив под сомнение целесообразность встреч с соперниками откровенно слабого уровня.
Фото: РФС
Экс-форвард сборной считает, что финансовые ресурсы можно использовать куда эффективнее, чем на организацию матчей с командами низкого уровня.

- Что было бы намного круче? Если бы устроили какую-нибудь благотворительную историю. Те деньги, которые вы тратите на приглашение Гренады или Брунея можно потратить, пригласив в Москву команды из детских домов.
Сделайте им матч в "Лужниках", турнир, пусть они сыграют, - заявил Кержаков на ютуб-канале Hustle Show.


Напомним, сборная уже четыре года проводит только товарищеские матчи из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

Следующий сбор команды запланирован на март. Ожидается, что сборная России проведёт два товарищеских поединка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится