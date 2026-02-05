В "Барселоне" приняли решение по Левандовски - источник

В "Барселоне" обсуждают вариант продолжения сотрудничества с Робертом Левандовски.

Фото: ФК "Барселона"

Каталонский клуб допускает продление контракта с 37-летним нападающим ещё на один сезон, но на пересмотренных финансовых условиях.



По данным источника, тренерский штаб во главе с Хансом-Дитером Фликом положительно оценивает профессионализм поляка, его отношение к тренировочному процессу и вклад в игру команды, что и стало основанием для подобных планов.



Левандовски выступает за "Барселону" с лета 2022 года.