Каталонский клуб допускает продление контракта с 37-летним нападающим ещё на один сезон, но на пересмотренных финансовых условиях.
По данным источника, тренерский штаб во главе с Хансом-Дитером Фликом положительно оценивает профессионализм поляка, его отношение к тренировочному процессу и вклад в игру команды, что и стало основанием для подобных планов.
Левандовски выступает за "Барселону" с лета 2022 года.
В "Барселоне" приняли решение по Левандовски - источник
Фото: ФК "Барселона"