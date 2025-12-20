Титов высказался о возможном возвращении в "Спартак" Аленичева

- Готов ли к возвращению в "Спартак" Дмитрий Аленичев? А почему нет? Человек постоянно в футболе, он в теме. Другое дело, что не было практики, но это не проблема. Зная Аленичева, если он берётся за что-то, то это глобально, - приводит слова Титова Metaratings.ru.
53-летний экс-полузащитник "Спартака" Дмитрий Аленичев работал в должности главного тренера красно-белых с июня 2015 года по август 2016 года, Егор Титов входил в его тренерский штаб в качестве помощника. По итогам сезона-2016/2017, который "Спартак" начал с Аленичевым, москвичи в последний раз в своей истории стали чемпионами России.
Последним клубом Аленичева был красноярский "Енисей", который он покинул в мае 2019 года.
Фото: ФК "Спартак"