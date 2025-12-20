Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
15:30
ЧелсиНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
16:00
СельтаНе начат
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Титов высказался о возможном возвращении в "Спартак" Аленичева

Экс-полузащитник и экс-тренер "Спартака" Егор Титов отреагировал на вопрос о готовности вернуться на пост главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева.
Фото: ФК "Спартак"
- Готов ли к возвращению в "Спартак" Дмитрий Аленичев? А почему нет? Человек постоянно в футболе, он в теме. Другое дело, что не было практики, но это не проблема. Зная Аленичева, если он берётся за что-то, то это глобально, - приводит слова Титова Metaratings.ru.

53-летний экс-полузащитник "Спартака" Дмитрий Аленичев работал в должности главного тренера красно-белых с июня 2015 года по август 2016 года, Егор Титов входил в его тренерский штаб в качестве помощника. По итогам сезона-2016/2017, который "Спартак" начал с Аленичевым, москвичи в последний раз в своей истории стали чемпионами России.

Последним клубом Аленичева был красноярский "Енисей", который он покинул в мае 2019 года.

