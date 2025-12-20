Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Брентфорд2 тайм
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Вест Хэм2 тайм
Брайтон
0 - 0 0 0
Сандерленд2 тайм
Борнмут
0 - 0 0 0
Бернли2 тайм
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
0 - 1 0 1
Реал Сосьедад1 тайм
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Гамбург
2 - 1 2 1
Айнтрахт2 тайм
Кельн
0 - 0 0 0
Унион2 тайм
Штутгарт
0 - 0 0 0
Хоффенхайм2 тайм
Вольфсбург
3 - 4 3 4
Фрайбург2 тайм
Аугсбург
0 - 0 0 0
Вердер2 тайм
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Титов рассказал, могут ли Батраков и Кисляк перейти в "Спартак"

Бывший футболист "Спартака" Егор Титов рассказал, могут ли Алексей Батраков и Матвей Кисляк перейти в красно-белый клуб.
Фото: "Чемпионат"
"Можно обратить внимание на своих воспитанников, а не тратить миллионы на Батракова или Кисляка. Во-первых, кто их отдаст? А если и согласятся, то это будет баснословный ценник для нашего чемпионата. Если для Европы это 20 млн евро, то в России будут все 30, а возможно, и больше. Но такие деньги уже, по-моему, и "Зенит" не будет платить", - сказал Титов Metaratings.

Алексей Батраков является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Футболист является лучшим бомбардиром в РПЛ сезона-2025/2026.

Матвей Кисляк играет за основной состав ЦСКА с начала 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел за "армейцев" 27 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

