Титов рассказал, могут ли Батраков и Кисляк перейти в "Спартак"

"Можно обратить внимание на своих воспитанников, а не тратить миллионы на Батракова или Кисляка. Во-первых, кто их отдаст? А если и согласятся, то это будет баснословный ценник для нашего чемпионата. Если для Европы это 20 млн евро, то в России будут все 30, а возможно, и больше. Но такие деньги уже, по-моему, и "Зенит" не будет платить", - сказал Титов Metaratings.
Алексей Батраков является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Футболист является лучшим бомбардиром в РПЛ сезона-2025/2026.
Матвей Кисляк играет за основной состав ЦСКА с начала 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел за "армейцев" 27 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.
Бывший футболист "Спартака" Егор Титов рассказал, могут ли Алексей Батраков и Матвей Кисляк перейти в красно-белый клуб.
