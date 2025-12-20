Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
БернлиЗавершен
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
ЛиверпульЗавершен
Лидс
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас1 тайм
Эвертон
0 - 1 0 1
Арсенал1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Осасуна
3 - 0 3 0
АлавесЗавершен
Реал Мадрид
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 0 0 0
КремонезеЗавершен
Ювентус
1 - 0 1 0
Рома1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Кельн
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Штутгарт
0 - 0 0 0
ХоффенхаймЗавершен
Вольфсбург
3 - 4 3 4
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
ВердерЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 3 1 3
БайерЗавершен

Футболист ЦСКА назвал российскую команду, в которую никогда не перейдет

Защитник ЦСКА Милан Гайич признался, что существует российский клуб, в который он не рассматривает возможность перехода ни при каких обстоятельствах.
Фото: ПФК ЦСКА
Футболист подчеркнул, что не видит себя в составе принципиального соперника армейцев - московского "Спартака".

- Я скажу честно. Я в ЦСКА уже четыре года и вообще не вижу себя в "Спартаке". Не могу представить себя в футболке "Спартака", - передает слова игрока официальный сайт московского клуба.

Напомним, Гайич пополнил состав ЦСКА летом 2022 года, перейдя из сербской "Црвены Звезды". С тех пор защитник является стабильным игроком основной обоймы "красно-синих".

В текущем сезоне Гайич принял участие в 17 матчах чемпионата России и один раз сумел поразить ворота соперника. Кроме того, серб сыграл шесть встреч в Кубке России и также отличился одним голом.

