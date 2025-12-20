Футболист ЦСКА назвал российскую команду, в которую никогда не перейдет

Футболист подчеркнул, что не видит себя в составе принципиального соперника армейцев - московского "Спартака".
- Я скажу честно. Я в ЦСКА уже четыре года и вообще не вижу себя в "Спартаке". Не могу представить себя в футболке "Спартака", - передает слова игрока официальный сайт московского клуба.
Напомним, Гайич пополнил состав ЦСКА летом 2022 года, перейдя из сербской "Црвены Звезды". С тех пор защитник является стабильным игроком основной обоймы "красно-синих".
В текущем сезоне Гайич принял участие в 17 матчах чемпионата России и один раз сумел поразить ворота соперника. Кроме того, серб сыграл шесть встреч в Кубке России и также отличился одним голом.