Английская премьер-лига

Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 0 0 0
Торино2 тайм
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-Паули1 тайм
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

Заварзин поделился мнением о возможном уходе Бителло из "Динамо"

Бывший генеральный директор московского "Динамо" Юрий Заварзин прокомментировал информацию о возможном уходе из команды полузащитника Бителло.
Ранее СМИ сообщили, что на игрока претендует бразильский "Крузейро", из которого он и перешел в стан бело-голубых в сентябре 2023 года за 10 млн евро.

"Через месяц разберутся, кто у них будет главный тренер в "Динамо", а потом уже можно рассуждать. Обычно новый тренер приходит и либо подбирает игроков, либо пользуется теми, кто уже есть. Так что о трансфере Бителло можно говорить только тогда, когда в "Динамо" появится новый тренер", — передает слова Заварзина "Советский спорт".

В сентябре Бителло продлил контракт с "Динамо" до 30 июня 2031 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.

На данный момент в составе бело-голубых хавбек провел 88 встреч, забил 18 мячей и отдал 20 результативных передач. В первой части сезона 2025/2026 на его счету — 23 игры, 5 голов и 4 ассиста.

