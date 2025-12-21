Ранее СМИ сообщили, что на игрока претендует бразильский "Крузейро", из которого он и перешел в стан бело-голубых в сентябре 2023 года за 10 млн евро.
"Через месяц разберутся, кто у них будет главный тренер в "Динамо", а потом уже можно рассуждать. Обычно новый тренер приходит и либо подбирает игроков, либо пользуется теми, кто уже есть. Так что о трансфере Бителло можно говорить только тогда, когда в "Динамо" появится новый тренер", — передает слова Заварзина "Советский спорт".
В сентябре Бителло продлил контракт с "Динамо" до 30 июня 2031 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.
На данный момент в составе бело-голубых хавбек провел 88 встреч, забил 18 мячей и отдал 20 результативных передач. В первой части сезона 2025/2026 на его счету — 23 игры, 5 голов и 4 ассиста.
Заварзин поделился мнением о возможном уходе Бителло из "Динамо"
Бывший генеральный директор московского "Динамо" Юрий Заварзин прокомментировал информацию о возможном уходе из команды полузащитника Бителло.
