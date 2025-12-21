Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 0 0 0
Торино2 тайм
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-Паули1 тайм
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

Агент игрока "Динамо" Макарова: общаемся с другими клубами

Агент футболиста "Динамо" Дениса Макарова Алексей Бабырь высказался о будущем футболиста.
Фото: ФК "Динамо"
"Общаемся с другими клубами, интерес есть. С "Динамо" же не говорили, от них как раз предложения нет. Сейчас главная задача - максимально позитивно провести время с родными, а после Нового года уже посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал Бабырь "РБ Спорту".

Ранее российский футболист заявил, что хочет покинуть "Динамо", если главным тренером останется Ролан Гусев.

Денис Макаров выступает в составе "Динамо" с начала августа 2021 года. В текущем сезоне правый вингер провел 12 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с футболистом действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 27-летнего игрока составляет 1,8 миллиона евро по версии сайта Transfermarkt.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится