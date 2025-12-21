Агент игрока "Динамо" Макарова: общаемся с другими клубами

"Общаемся с другими клубами, интерес есть. С "Динамо" же не говорили, от них как раз предложения нет. Сейчас главная задача - максимально позитивно провести время с родными, а после Нового года уже посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал Бабырь "РБ Спорту".
Ранее российский футболист заявил, что хочет покинуть "Динамо", если главным тренером останется Ролан Гусев.
Денис Макаров выступает в составе "Динамо" с начала августа 2021 года. В текущем сезоне правый вингер провел 12 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с футболистом действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 27-летнего игрока составляет 1,8 миллиона евро по версии сайта Transfermarkt.
Фото: ФК "Динамо"