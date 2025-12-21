Матчи Скрыть

Астон Вилла
2 - 1 2 1
Манчестер Юнайтед2 тайм

Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 2 0 2
БарселонаЗавершен
Эльче
1 - 0 1 0
Райо Вальекано1 тайм
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Фиорентина
3 - 0 3 0
Удинезе1 тайм
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Хайденхайм
0 - 2 0 2
Бавария2 тайм

Глушаков назвал самых недооцененных игроков РПЛ в 2025 году

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков назвал двух самых недооцененных футболистов РПЛ в 2025 году.
Фото: ФК "Локомотив"
"Пусть будет по этому году считаться (Данил) Пруцев и (Александр) Руденко. Я с одним и с другим общаюсь, это непредвзято, просто объективно, что человека (Пруцева) не ставили в "Спартаке", он пришёл в "Локомотив" и играет одну из главных скрипок сейчас в команде. А второй - Руденко. Очень рад за Саню, потому что давно уже говорил и в интервью, и везде, что его пора брать в хорошую команду, это помощник для хорошего топ-клуба. Очень рад за него, ещё и что он ростовский, и забивает голы, и "Локомотив" идёт сейчас в верхней части турнирной таблицы", - сказал Глушаков в видео в своем Telegram-канале.

Данил Пруцев перешел в "Локомотив" в конце августа 2025 года. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 21 матч, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с российским футболистом действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 25-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

Александр Руденко стал игроком "Локомотива" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне на счету левого вингера 26 матчей, 5 забитых голов и 5 голевых передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

На данный момент "железнодорожники" занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков.

