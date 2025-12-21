Матчи Скрыть

Экс-игрок "Краснодара" Жоазиньо: фанаты "Фламенго" сейчас не очень любят Сафонова

Бывший игрок "Краснодара" Жоазиньо высказался о голкипере "ПСЖ" Матвее Сафонове.
Фото: Getty Images
"Фанаты "Фламенго" сейчас не очень любят Матвея, чего не скажешь о всех остальных! В Бразилии спрашивали у меня, кто этот парень? Он хорошо отыграл в серии и мне очень жаль, что получил травму", - сказал Жоазиньо "СЭ".

17 декабря состоялся финал Межконтинентального кубка между "ПСЖ" и "Фламенго". Встреча завершилась победой французского клуба (1:1 2:1 - пен.). Матвей Сафонов отразил 4 мяча подряд в послематчевой серии пенальти.

Российский голкипер выступает за "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне вратарь провел 4 матча, отыграв 2 встречи на ноль. Соглашение с футболистом действует до конца июня 2029 года.

