Экс-игрок "Краснодара" Жоазиньо: фанаты "Фламенго" сейчас не очень любят Сафонова

"Фанаты "Фламенго" сейчас не очень любят Матвея, чего не скажешь о всех остальных! В Бразилии спрашивали у меня, кто этот парень? Он хорошо отыграл в серии и мне очень жаль, что получил травму", - сказал Жоазиньо "СЭ".
17 декабря состоялся финал Межконтинентального кубка между "ПСЖ" и "Фламенго". Встреча завершилась победой французского клуба (1:1 2:1 - пен.). Матвей Сафонов отразил 4 мяча подряд в послематчевой серии пенальти.
Российский голкипер выступает за "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне вратарь провел 4 матча, отыграв 2 встречи на ноль. Соглашение с футболистом действует до конца июня 2029 года.
Бывший игрок "Краснодара" Жоазиньо высказался о голкипере "ПСЖ" Матвее Сафонове.
