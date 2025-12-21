Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
2 - 1 2 1
Манчестер Юнайтед2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 2 0 2
БарселонаЗавершен
Эльче
1 - 0 1 0
Райо Вальекано1 тайм
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Фиорентина
3 - 0 3 0
Удинезе1 тайм
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Хайденхайм
0 - 2 0 2
Бавария2 тайм

Червиченко назвал лучшего игрока года в РПЛ

Экс-президент "Спартака" назвал лучшего футболиста года в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Лучший футболист РПЛ в 2025 году? Раз «Краснодар» на первом месте, значит, Кордоба. Если бы судьи его не прессовали и не пытались всё время отстранить от футбола, Джон играл бы ещё лучше", - сказал Червиченко Metaratings.

Джон Кордоба играет за "Краснодар" с конца июля 2021 года. В текущем сезоне за "быков" нападающий провел 24 матча, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с колумбийским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 32-летнего игрока составляет 10 миллионов евро по версии сайта Transfermarkt.

