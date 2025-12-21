"Лучший футболист РПЛ в 2025 году? Раз «Краснодар» на первом месте, значит, Кордоба. Если бы судьи его не прессовали и не пытались всё время отстранить от футбола, Джон играл бы ещё лучше", - сказал Червиченко Metaratings.
Джон Кордоба играет за "Краснодар" с конца июля 2021 года. В текущем сезоне за "быков" нападающий провел 24 матча, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с колумбийским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 32-летнего игрока составляет 10 миллионов евро по версии сайта Transfermarkt.
Червиченко назвал лучшего игрока года в РПЛ
Фото: ФК "Краснодар"