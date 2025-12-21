Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поставил на первое место полузащитника "армейцев" Матвея Кисляка.
Также в пятерку лучших игроков РПЛ по итогам уходящего года по мнению швейцарского специалиста вошли: Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Батраков ("Локомотив"), Эдуард Сперцян ("Краснодар") и Эсекьель Барко ("Спартак").
20-летний Кисляк - воспитанник академии красно-синих. В нынешнем сезоне хавбек записал на свой счет 5 забитых мячей и 5 результативных передач в 27 матчах за московскую команду.
Источник: "СЭ"
Челестини назвал лучшего футболиста РПЛ в 2025 году
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини выбрал лучшего игрока чемпионата России по итогам года.
Фото: ПФК ЦСКА