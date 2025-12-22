По словам Талаева, вариант с трансфером может быть рассмотрен только в том случае, если потенциальное предложение в первую очередь устроит сам "Ростов".
– Вообще уход из команды не рассматриваем, но, если появится предложение, которое устроит, прежде всего, "Ростов", то обсудим, – цитирует агента "Спорт день за днём".
При этом представитель игрока отметил, что сам Голенков готов рассматривать варианты развития карьеры, но сейчас полностью сконцентрирован на текущих задачах.
В этом сезоне форвард провел за команду 24 матча, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.
После 18 туров чемпионата России дончане под руководством Джонатана Альбы набрали 21 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице. Лидером чемпионата является "Краснодар", набравший 40 баллов.
Агент Голенкова не исключил зимний трансфер форварда "Ростова"
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы игрока "Ростова" Егора Голенкова, рассказал о возможных перспективах смены клуба своим клиентом.
Фото: ФК "Ростов"