Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Фулхэм
23:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
23:00
ЭспаньолНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
БолоньяНе начат

Агент Голенкова не исключил зимний трансфер форварда "Ростова"

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы игрока "Ростова" Егора Голенкова, рассказал о возможных перспективах смены клуба своим клиентом.
Фото: ФК "Ростов"
По словам Талаева, вариант с трансфером может быть рассмотрен только в том случае, если потенциальное предложение в первую очередь устроит сам "Ростов".

– Вообще уход из команды не рассматриваем, но, если появится предложение, которое устроит, прежде всего, "Ростов", то обсудим, – цитирует агента "Спорт день за днём".

При этом представитель игрока отметил, что сам Голенков готов рассматривать варианты развития карьеры, но сейчас полностью сконцентрирован на текущих задачах.

В этом сезоне форвард провел за команду 24 матча, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.

После 18 туров чемпионата России дончане под руководством Джонатана Альбы набрали 21 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице. Лидером чемпионата является "Краснодар", набравший 40 баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится